Potem ko dvodnevni pogovori v Washingtonu niso prinesli znakov popuščanja, se je zanimanje vlagateljev preusmerilo na tradicionalno letno srečanje vodilnih centralnih bankirjev v Jackson Holu. V ospredju zanimanja vlagateljev je bil govor predsednika ameriškega Feda, ki v luči trdnosti in odpornosti ameriške ekonomije vztraja pri postopnem zaostrovanju ameriške denarne politike. Ameriška centralna banka, ki je ključno obrestno mero nazadnje dvignila na junijskem zasedanju (na raven med 1,75 in 2 odstotka), do konca leta napoveduje še dva dviga, predvidoma meseca septembra in decembra. Kljub napovedim je bilo iz govora razbrati večjo previdnost glede nadaljnjih dvigov, kar je presenetilo vlagatelje in posledično spodbudilo rast ameriških delnic, ki so merjeno v dolarjih dosegle rekordne ravni.

Za boljše razpoloženje na stari celini so v preteklem tednu poskrbeli podatki o stanju nemškega gospodarstva. Gospodarska rast se je na račun domačega povpraševanja (predvsem gospodinjstev) v drugem četrtletju na letni ravni okrepila za 0,5 odstotka in ublažila skrbi glede robustnosti nemške ekonomije in umirila bojazni, da bo zaostritev trgovinskih odnosov ohromila rast izvozno usmerjenega nemškega gospodarstva. Izredno izvozno usmerjena država je namreč v zadnjih letih uspela zmanjšati odvisnost od izvoza na račun domače porabe, ki zmanjšuje ranljivost negativnih zunanjih vplivov, kot ga v tem trenutku predstavljajo trgovinske napetosti. Optimizem je podkrepila tudi objava podatkov o poslovni aktivnosti (kompozitni indeks PMI), ki se je avgusta na račun krepitve storitvene aktivnosti zvišal na najvišjo vrednost v zadnjih šestih mesecih. Objave so dvignile vrednost nemškega osrednjega indeksa, ki je na tedenski ravni zabeležil 1,5-odstotno rast.

Na ravni podjetij je vlagatelje razveselila objava poslovnih rezultatov ameriške trgovske verige Target. Prizadevanja prodajalca za prenovo trgovin in izboljšanje zmogljivosti spletne prodaje so prispevala k 6,5-odstotni rasti prodaje, kar predstavlja najboljši četrtletni rezultat družbe v zadnjih trinajstih letih. Na poslovni rezultat pa je vsekakor vplivalo tudi odlično razpoloženje ameriškega potrošnika, kar se je odrazilo tudi na poslovnih rezultatih drugih ameriških prodajalcev – ti so v drugem četrtletju dosegli visoko, 36-odstotno rast dobičkov. Tudi sicer so lahko vlagatelji s sezono objav poslovnih rezultatov ameriških družb, vključenih v indeks S&P, zadovoljni. Po do zdaj objavljenih podatkih skoraj večine družb so dobički v povprečju porasli za 25,4 odstotka, kar 84 odstotkov družb pa je z objavo poslovnih rezultatov preseglo pričakovanja analitikov, kar je več od dolgoletnega povprečja (63 odstotkov).