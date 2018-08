V EU sicer lahko vidimo mešane podatke o zmanjšanju naročil v industriji in slabšanju sentimenta zavoljo političnih skrbi in rasti cene surovin. Čeprav zadnji mesečni podatki kažejo na izboljšanje sentimenta v proizvodnih in storitvenih panogah, je v proizvodnji ta še vedno skoraj na dvoletnem dnu. Evropa tako pri gospodarskem ciklu in monetarni politiki še naprej zaostaja za ZDA. Obenem trg z vidika letošnjih donosov že precej zaostaja za ZDA. Posledično so vrednotenja podjetij v Evropi trenutno ugodnejša kot v ZDA in zato privlačna za investitorje. Vendar je vprašanje, kdaj se bo sentiment obrnil. Vlagatelji na trgih v razvoju trenutno ne morejo biti zadovoljni, saj so azijski borzni indeksi še zmeraj v padajočem trendu.

Med ZDA in Kitajsko se še naprej odvija zbadanje z carinami. Tako so ZDA najavile dodatne 25-odstotne dajatve na uvoz kitajskih motociklov, parnih turbin in železniških vagonov, na drugi strani pa je Kitajska odgovorila z uvoznimi dajatvami na premog, medicinsko opremo, avtomobile in avtobuse. V nadaljevanju leta analitiki pričakujejo nadaljevanje zaostrovanj, kar se bo gotovo poznalo pri rezultatih poslovanja podjetij v letu 2019. Lahko samo upamo, da bodo predvsem v administraciji ZDA prevladali zmernejši toni in bo prišlo do sprostitve napetosti, saj trgovinske vojne vlagateljem ne prinesejo nič dobrega.

V Sloveniji trenutno na finančnem trgu vlada mrtvilo. V pričakovanju nove vlade in reformnih ukrepov vlagatelji upajo na nadaljevanje privatizacije državnih podjetij, hkrati pa, da ne bo kakšnih neprijetnih daril v obliki povečanja davkov na kapitalske dobičke, ki bi še dodatno omrtvičili naš trg.