Mariborsko sodišče je namreč potem, ko je propadel poskus izvensodne poravnave, imenovalo tri sodno zaprisežene izvedence, ki so vsak s svojega področja opravili cenitev in premoženje skupaj ocenili na omenjeno vsoto, ki jo je za STA potrdil tudi Dubrovski. To pa še ne pomeni hitrega konca več let trajajočega spora, saj bo občina zagotovo izkoristila različne pravne možnosti in s tem še zavlekla postopek.

»Na naši strani pripomb ne bo, tudi če jih bo verjetno sprožila druga stran, pa bo v nekem trenutku prišlo do končne sodbe. Ali bo na koncu obveljala ta cena, težko rečem, vendar je treba vedeti, da je do te cenitve prišlo izključno na pobudo mariborske občine, ki ni bila zadovoljna s precej nižjo številko v okviru mediacije,« je dejal Dubrovski.

Na Mestni občini Maribor danes za STA dogajanja niso komentirali, so pa za Večer prejšnji teden potrdili, da so s strani sodišča prejeli cenitveno poročilo, ki je trenutno v fazi preveritve. Kot so še dodali, se bodo o nadaljnjih korakih odločali po opravljenih preveritvah.