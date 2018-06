Do leta 2009 je bil dolgoletni vodja turizma v hotelski verigi Športnega centra Pohorje, zatem pa je presedlal v samostojno podjetništvo in postal najmočnejši športno-turistični operater v mestu, ki je zaslužen za kar pet odstotkov vseh nočitev v Mariboru in na Pohorje, pa čeprav njegova glavna sezona traja zgolj dva meseca. Miran Ferk oziroma njegovo podjetje Playgreen se je zdaj vrnilo v hotelirstvo. Z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) je sklenil enoletno pogodbo za najem hotelov in apartmajev nekdanjega ŠC Pohorje. Najemna pogodba bo stopila v veljavo 1. septembra, je danes poročala agencija STA.

Štirizvezdični hotel Arena zajema 60 sob, velnes in 14.400 kvadratnih metrov površin okoli njega, hotela Bolfenk s štirimi in Videc s tremi zvezdicami pa skupno 50 sob, 23 apartmajev in 18.700 kvadratnih metrov zunanjih površin, ki vključujejo tudi nogometno igrišče.

V last DUTB je to premoženje prešlo leta 2014, tik preden je ŠC Pohorje končal v stečaju. Danes ga najemajo Terme Maribor, ki so v večinski lasti ruske skupine Gazprom. Ker so Terme Maribor za nadaljevanje najemnega razmerja dale preslabo ponudbo, je DUTB zdaj izbral konkurenta.

Ferkova osrednja poslovna dejavnost je organiziranje poletnih treningov in pripravljalnih tekem nogometnih in hokejskih moštev, v preteklosti pa je gostil tudi tabore nogometnih šol iz Kitajske in od drugod. »Potencial Maribora in Pohorja na področju športnega turizma je ogromen,« je leta 2016 dejal za Dnevnik. »Tujci radi prihajajo k nam zaradi bližine letališč, dobrih prometnih povezav, primernega podnebja, dobre infrastrukture, kulinarike in seveda ugodnejših cen kot v sosednji Avstriji.«

Poletna sezona še pripada Termam Maribor Z najemom hotelov želi Ferk dokazati, da zmore izkoristiti tudi širši turistični potencial mesta in njegovega hriba, ne zgolj športnega. »Te hotele poznam v dno duše, zato vem, kaj smo z njimi sposobni ustvariti,« je danes komentiral sklenitev pogodbe. »Vesel sem, da nam je pogodbo uspelo podpisati že zdaj, zato da lahko začnemo pripravo paketov za prihajajočo jesen in zimo.« Letošnje poletje bo moral preskočiti, Termam Maribor se namreč pogodba izteče s koncem avgusta. Seveda bodo športniki tudi v prihodnje pomemben del Ferkove poslovne matematike. »Povprečen turist ostane v Mariboru 1,9 dneva, športniki pa dva tedna ali več,« je poudaril. V »njegovih« hotelih bo prva prebivala mlada nogometna reprezentanca z Arabskega polotoka. Ne bodo pa športniki ključna ciljna skupina. Pozimi računa predvsem na smučarski turizem, poskušal bo privabiti goste iz vseh balkanskih republik. »Predvidevam, da bomo morali takrat dodatno zaposliti približno 50 ljudi,« je napovedal Ferk, ki se želi še trdneje zasidrati pod Pohorjem in na njem. V pogodbi z DUTB si je zagotovil predkupno pravico.