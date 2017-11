V upanju, da bo mariborsko sodišče določilo – kot se je izrazil – razumno ceno za odkup gondolske žičnice in drugega premoženja na Mariborskem Pohorju, je župan Andrej Fištravec letos zavrnil sklenitev dogovora, po katerem bi morala občina plačati sedem milijonov evrov. Gre za premoženje družbe Športni center Pohorje, za katerega je mariborska občina leta 2014 uveljavila izločitveno pravico in je iz stečajne mase propadlega podjetja vzela v last večino žičnic, vlečnic in drugih nepremičnin na smučiščih.

Županova taktika je tvegana, saj bo odkupno