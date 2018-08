Darren O'Donnell, umetniški vodja Mammalian Diving Reflex: Virus namesto revolucije

Letošnji festival Mladi levi bo drevi odprla predstava Ves moj seks, v kateri bo šest pripadnikov starejše generacije govorilo o svojem spolnem življenju – nekdanjem in sedanjem. Projekt z lokalnimi naturščiki je zasnoval kanadski kolektiv Mammalian Diving Reflex, ki je v zadnjih letih to predstavo pripravil v več mestih po svetu, sicer pa se že več kot dve desetletji ukvarja z raznimi participatornimi oblikami gledališča, ki so usmerjene v neposredno komunikacijo z občinstvom oziroma vsakokratnim okoljem. Režiser Darren O'Donnell, ustanovitelj in umetniški vodja skupine, pojasnjuje, da poskuša gledališču na ta način vrniti izgubljeni pomen ter vlogo, ki jo je imelo skozi zgodovino kot prostor izmenjave idej.