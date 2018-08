Ministrstvo za okolje in prostor je ugodilo pritožbam Recikla, Dinosa, Slopaka in Gorenja Surovine in razveljavilo junijske spremembe okoljevarstvenih dovoljenj, s katerimi je Agencija RS za okolje (Arso) družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) naložila prevzemanje vseh tovrstnih odpadkov od komunalnih podjetij. Po pojasnilih direktorja Gorenja Surovine Jureta Fišerja so odločbo ministrstva dobili v torek, direktor Slopaka Srečko Bukovec pa dokument še pričakuje. Embakom se na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) ni niti pritožil, zadnji DROE Interseroh pa sploh še ni prejel spremenjenega dovoljenja.

Postopek bodo ponovili Presenetljivo odločitev o razveljavitvi lastne domislice, kako po sesutju sistema ravnanja z odpadno embalažo z dvorišč komunalnih podjetij spraviti neobvladljive kupe tako požarno kot higiensko vse bolj nevarne odpadne embalaže, so na ministrstvu pojasnili s procesno napako okoljske agencije. »Arso v postopku ni upošteval določb zakona o varstvu okolja, po katerih bi moral pred spremembo OVD obvestiti pristojno okoljsko inšpekcijo, da ta opravi inšpekcijski pregled pri DROE, pripravi ustrezno poročilo in ga v 30 dneh pošlje agenciji.« Šele nato bi Arso lahko nadaljeval postopek in ga zaključil tudi glede na inšpekcijske izsledke. Zdaj bo agencija ves postopek (pravilno) ponovila. Bukovec je nad novico presenečen, saj je po dveh sodbah v prid Interserohu upravno sodišče pred nekaj dnevi še v tretje tudi v korist Slopaka odločilo, da DROE ni dolžan prevzemati vse nastale odpadne embalaže, temveč le toliko, kot je na trg dajo njegovi pogodbeni partnerji. Darja Figelj iz Interseroha je tudi opozorila, da Arso sam od sebe sploh ne bi smel spreminjati OVD, saj za to nima zakonske podlage. Agencija je namreč dovoljenja po uradni dolžnosti spreminjala že lani, od takrat pa ni bilo zakonskih sprememb, ki bi nov poseg opravičevale.