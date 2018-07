Vlada očitno ni slišala poziva občin in komunalnih podjetij, naj z interventnimi ukrepi prepreči »ekološko katastrofo nacionalnih razsežnosti« in nemudoma zagotovi odstranitev nakopičene odpadne embalaže in sveč, ki jih z dvorišč komunalnih podjetij nočejo pobrati za to sicer pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Po predlogu direktorja ljubljanske Snage Janka Kramžarja bi država problem lahko rešila na tri načine: ali bi za nakopičeno odpadno embalažo poskrbela z interventnim odvozom sama, ali bi za to pooblastila izvajalce javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki in jim zagotovila tudi denar za ukrepanje, ali pa bi vendarle v prevzem embalaže prisilila DROE.

Vlada grozi z inšpekcijo Toda v danes sprejetem odgovoru lokalnim oblastem in komunalam se ministrski zbor ni ukvarjal s hitrim posredovanjem v sili. Vlada je sporočila, da bo učinkovitejši sistem za ravnanje z odpadno embalažo zagotovila s spremembami zakona o varstvu okolja, ki bodo javnosti predstavljene predvidoma konec leta. Ob tem je spomnila, da je Agencija RS za okolje (Arso) že v začetku junija po uradni dolžnosti spremenila okoljevarstvena dovoljenja vseh DROE, razen Interseroha, in vanje zapisala, da morajo družbe še naprej prevzemati vso odpadno embalažo v deležu, kot jim ga določi vlada, četudi ta presega količine, ki jih dajo na trg njihovi zavezanci. Prav zaradi neujemanja teh količin namreč zdaj presežna odpadna embalaža ostaja neodpeljana. »Izdanim spremenjenim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) sledijo inšpekcijski pregledi pri izvajalcih javne službe, da bi se ugotovilo, ali katera od družb za ravnanje z odpadno embalažo krši določila spremenjenega OVD,« je še zapisala vlada in sporočila, da bodo pristojni okoljski inšpektorji »v primerih ugotovljenih kršitev veljavnih predpisov ukrepali v skladu s pooblastili«.