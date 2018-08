Letalskega prevoznika v petek čaka že četrta stavka na Irskem, vplivala pa bo na 20 od 300 napovedanih letov iz države, poroča francoska tiskovna agencija. Iz Ryanaira so danes sporočili, da so se z irskimi piloti na temo pogajanj pripravljeni srečati v soboto ali naslednji teden.

Švedski sindikat pilotov (SPF) je medtem sporočil, da nameravajo njegovi člani stavkati 10. avgusta. V sindikatu so poudarili, da je Ryanair vztrajno zavračal srečanje in pogajanja s člani SPF, ob tem pa so kritični do prevoznika, češ da naj bi želel sam oblikovati pogajalsko skupino znotraj sindikata.

Iz SPF so sporočili, da bo na letališču Skavsta, ki se nahaja okoli 100 kilometrov jugozahodno od Stockholma, stavkalo okoli 40 njihovih članov. Pri tem niso navedli, koliko letov bodo morali na ta račun odpovedati. Informacij o odpovedi letov na Švedskem niso posredovali niti v Ryanairu.

Ryanair potrebuje streznitev

Poleg omenjenih so se za stavkovne aktivnosti odločili tudi nizozemski in nemški piloti. »Ryanair potrebuje streznitev in stavka na Nizozemskem bi bila lahko edina rešitev,« menijo v nizozemskem združenju pilotov. Kot so dodali, bi moral Ryanair spoštovati nizozemsko zakonodajo ter izboljšati pogoje dela, med drugim plačila bolniške odsotnosti.

V nemškem sindikatu pilotov Vereinigung Cockpit so medtem Ryanairu postavili ultimat, in sicer jim mora prevoznik do 6. avgusta posredovati predlog iztočnic za pogajanja. »Pogajamo se od januarja, a Ryanair le pridobiva na času in stavk ne jemlje resno,« so prepričani v sindikatu.

Ryanair, ki leti v 37 držav in je lani prepeljal 130 milijonov potnikov, se je tik pred lanskim božičem izognil seriji stavk s tem, da je prvič v 32-letni zgodovini formalno priznal sindikalna gibanja. Od tedaj ima prevoznik težave, da bi z njimi prišel do dogovora o plačilu in pogojih dela.

Prejšnji teden so zaradi stavk Ryanairovih pilotov v Belgiji, Italiji, Španiji, na Portugalskem in Irskem odpovedali 600 letov, kar je prizadelo 100.000 potnikov, še poroča AFP.