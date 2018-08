Najbolj simpatične (razvpite) evropske princese

Tuje, pa tudi naše rumenopisje ima veliko dela z nasledniki in predvsem z naslednicami tradicionalnih evropskih monarhij. Na naših straneh je tega manj in danes kanimo to popraviti z lestvico najbolj izpostavljenih evropskih prestolonaslednic. Dekleta so vseh vrst, nekatere imajo modro kri podedovano še iz časov Vikingov ali Anglov, druge so imele malo sreče, ko jih je kakšen od redkih princev, ki še hodijo po svetu, opazil v baru ali nadaljevanki ali v reviji za odrasle. Jasno, šli smo po vrsti, od bolj k manj popularnim, in se potrudili, da sta med desetimi tudi slovenska in jugoslovanska monarhinja. Mimogrede, mnoge med naštetimi so v vrsti za prestol ali za sovladanje s prestolonaslednikom tako daleč, da nimajo niti teoretičnih možnosti, da bi postale kraljice.