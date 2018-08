O požigu avtomobilov so poročali tudi iz krajev Lysekil in Falkenberg.

Policija zaenkrat po navedbah tiskovne predstavnice Ulle Brehm še ne izključuje možnosti dogovorjene akcije, verjetno po spletnih družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Očividci poročajo, da so avtomobile zažigali zamaskirani v črno oblečeni mladi. Storilci so v manjših skupinah hiteli od avtomobila do avtomobila, razbijali okna, v avtomobile zlivali gorljivo tekočino in jo nato zažgali.

Policija dodatnih podrobnosti še ne želi razkrivati, a je eden od policistov v Göteborgu označil razmere za zelo strašljive, še poroča dpa.