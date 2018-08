V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami. Vmes bodo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 22, popoldanske od 16 do 22, ob morju in v Beli krajini še okoli 25 stopinj Celzija.

Opozorilo: V petek popoldne, ponoči in v soboto dopoldne bodo možne nevihte z močnejši nalivi in sunki vetra.

Obeti: V noči na nedeljo bo oblačno z obilnimi padavinami, ob morju bodo tudi nevihte. V drugi polovici noči bo na Primorskem zapihala zmerna burja. Do jutra se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Čez dan bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine oslabele in ponekod ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla. Burja bo slabela.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta je od severozahoda dosegla Alpe. Pred njo priteka v višinah nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva sončno, čez dan pa bo več spremenljive oblačnosti. Nastajati bodo začele plohe in nevihte. Na severnem Jadranu bo pihal šibak jugo.

V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami. V krajih zahodno in južno od nas bodo tudi nevihte, možna bodo krajevna neurja.

Biovreme: Vremenski vpliv bo v četrtek ugoden. Po nižinah bo popoldne povečana toplotna obremenitev, takrat se izogibajte večjim naporom na soncu. V petek se bo krepila vremenska obremenitev, z vremenom povezane težave bodo pogoste predvsem v drugi polovici dneva, krepili se bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje v noči na soboto bo moteno. Priporočamo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost.