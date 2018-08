Pred 12. dirko sezone v motociklizmu, ki bo na stezi v Silvestonu, je v najboljšem položaju Marc Marquez, vodilni v skupnem seštevku. Pred Valentinom Rossijem ima 59 točk naskoka, njegov recept pa je »enostaven«: na vsaki dirki priti do cilja med prvimi tremi in tako ne prepuščati točk tekmecem. A bolj kot Rossi Španca skrbi trenutna odlična forma obeh dirkačev Ducatija, posebej Jorgeja Lorenza, ki je bil na zadnjih nekaj dirkah zelo hiter. »Moja prednost ni majhna, a do konca je še devet dirk, torej je na voljo še veliko točk. Ducati je presneto hiter, res je sicer, da se zdaj ne borim več za zmago za vsako ceno, ampak skušam voziti kar se da umirjeno. Vseeno je bil na zadnji dirki Lorenzo tisti, ki je dosegel zmago, zato tudi njegovih 71 točk zaostanka ni nič, česar ne bi mogel nadoknaditi. S to mislijo se zdaj podajam na vsako dirko,« je bil realen Marc Marquez, ki se tudi zaveda, da bo prihodnje leto, ko bo Lorenzo sedel na enakem motociklu kot on, še toliko težje. Pri Ducatiju mogoče že malce s skrbjo opazujejo razvoj Lorenzove forme in priznavajo, da so s tem, ko so mu dovolili prestop k Hondi, tej znamki naredili največjo možno uslugo. Na drugi strani pa ravno Honda zatrjuje, da bodo lahko motocikel prilagodili Lorenzovim zahtevam in da bodo imeli potem v ekipi res dva dirkača, ki se lahko za zmago borita na prav vsaki dirki. Drugo vprašanje seveda ostaja, kaj bo to rivalstvo pomenilo za mir v ekipi.

Andrea Dovizioso je zdaj malce v Lorenzovi senci, sam je dejal, da ga je na zadnji dirki Lorenzo ravno toliko oviral, da tudi sam ni mogel napasti Marqueza in osvojiti zmage. Nekaj kritik pa je na račun svoje ekipe povedal Valentino Rossi: »Silverstone mi je všeč, steza mi ustreza, a bojim se, da z letošnjim motociklom ne bomo mogli kar tako poseči po zmagi. Še več, letos bo četrto mesto, kot trenutno kaže, največ, kar bomo dosegli. To pa je vse prej kot tisto, o čemer smo sanjali na začetku sezone.«

A ravno Silverstone je s svojimi hitrimi ovinki steza, ki naj bi ustrezala letošnjemu Yamahinemu motociklu, zato oba dirkača v modrem računata, da bosta lažje držala stik tako s Hondo kot z Ducatijem.