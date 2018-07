9, 9, 6, 6. Takšna je od včeraj kombinacija številk španskega motociklista Marca Marqueza, kar se tiče zaporednih zmag in najboljših startnih položajev na dirkah za veliko nagrado Nemčije na Sachsenringu. Po devetih zaporednih prvih startnih položajih je vknjižil devet zaporednih zmag, od tega po šestih zaporednih najboljših kvalifikacijah v elitnem razredu motoGP tudi prav toliko uvrstitev na najvišjo stopničko. Da, za izvrstnega Španca je zmagati na dirkališču v nemški zvezni deželi Saška dejansko nekaj tako vsakdanjega kot vstati in pozdraviti z dobro jutro, kot so se nekateri šalili že pred začetkom letošnjega nemškega motociklističnega konca tedna. Pa čeprav to še zdaleč ne pomeni, da je bila dirka monotona. Drugo mesto je po 30 precej razburljivih krogih osvojil Italijan Valentino Rossi, tretje pa njegov moštveni kolega pri Yamahi Španec Maverick Vinales – prav tak je tudi vrstni red v skupnem seštevku po deveti od 19 dirk v tej sezoni, le da je Marquez prednost na vrhu zdaj povišal na 46 točk.

Marquez je sicer dirko začel nekoliko počasneje in padel na tretjo mesto, na prvo se je prebil Jorge Lorenzo, na drugo pa Danilo Petrucci. Da se je prebil na vrh, je Marquez potreboval približno polovico dirke, kmalu za tem pa je na drugo mesto zapeljal Valentino Rossi, ki ga je Lorenzo nato še nekajkrat ogrozil, deset krogov pred koncem pa precej popustil in do konca dirke padel na šesto mesto. »Spet sem imel slab start, potem je bilo precej dela, da sem prišel na prvo mesto. Ni bilo tako enostavno, na koncu sem vedel, da se lahko Valentino približa, a sem vseeno lahko nadzoroval dirko. Kaj naj rečem, devet zmag zaporedoma na tem dirkališču… res imam rad Sachsenring,« je po novi zmagi žarel serijski zmagovalec Marc Marquez.

Za drugouvrščenega Rossija se je medtem zdelo, da se je, potem ko je s šestega startnega položaja po kar nekaj prehitevanjih napredoval tik pod vrh, z drugim mestom kar nekako zadovoljil. »Na tej dirki je vedno treba trdo delati, v prejšnjih letih sem imel tu vselej kar veliko težav. Imel sem zelo dober konec tedna, drugo mesto v Nemčiji je za našo ekipo, ki je konec tedna zares opravila ogromno dela, odličen rezultat in z njim sem zelo zadovoljen. Ob tem nisem storil veliko napak in skozi celotno dirko ohranjal dober ritem. Zdaj grem lahko mirno na krajši dopust,« je po dirki povedal Valentino Rossi. V boju za tretje mesto je še nekaj krogov pred koncem kazalo, da bo najnižjo stopničko zasedel Petrucci, ki je za sabo že pustil Lorenza, a kaj, ko ni računal na Vinalesa, ki se je v zadnjih krogih močno približal, napadel in se nazadnje tudi zavihtel na tretjo stopničko.

Dodajmo še, da je bil Dani Pedrosa, dirkač Honde, ki je pred koncem tedna v Nemčiji naznanil, da bo ob koncu sezone šel v dirkaški pokoj, osmi. V motociklističnem svetovnem prvenstvu zdaj sledi kar tritedenski premor, letošnja sezona pa se bo nadaljevala 5. avgusta v Brnu z dirko za veliko nagrado Češke.