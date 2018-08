Poletnega premora je konec. Vozniki v motociklističnem razredu motoGP bodo ta konec tedna začeli drugi del sezone, v katerega s precejšnjo prednostjo v skupni razvrstitvi vstopa Marc Marquez. Član Honde ima namreč po devetih dirkah od 19 kar 46 točk naskoka pred drugouvrščenim Italijanom Valentinom Rossijem, za nameček pa je na zadnji dirki za VN Nemčije 15. julija pometel s konkurenco in tako zabeležil drugi zaporedni uspeh. Toda Sachsenring je dirkališče, ki Špancu tradicionalno ustreza, tokratno prizorišče pa je Brno, kjer je v svoji karieri Rossi na najvišji stopnički stal že kar petkrat.

Španski in italijanski motociklist bosta imela to pot še dodaten motiv. Marc Marquez bo namreč nastopil na jubilejni 100. dirki v razredu motoGP. Ob tej priložnosti je prav, da se za trenutek ozremo na nekaj fenomenalnih dosežkov, ki jih je do zdaj dosegel pri vsega 25 letih. Marquez je v razredu motoGP debitiral leta 2013 na VN Katarja, v petih sezonah pa naslov svetovnega prvaka slavil kar štirikrat, s čimer je postal najmlajši dirkač, ki mu je to uspelo. Na dosedanjih 99 dirkah je vknjižil 40 zmag, 70-krat stal na stopničkah, 48-krat dirko začel s prvega startnega mesta in 42-krat odpeljal najhitrejši krog na dirki. Marquez je sicer na VN Češke lani zmagal, na začetku julija pa se na stezi skupaj z moštvenim kolegom Danijem Pedrosom zadržal na enodnevnih testiranjih. »Med premorom smo delali dobro, predvsem pa je bila pred začetkom drugega dela sezone pomembna psihična priprava. Na Češkem tako ne bom niti za trenutek razmišljal o stanju v skupnem seštevku. Dirko bom vzel, kot da bi bila prva v sezoni in da imamo vsi dirkači po nič točk.«

Svoje bo želel povedati tudi Valentino Rossi, ki ima v Brnu priložnost, da se zapiše v zgodovino. Postane lahko namreč prvi dirkač, ki bi v karieri presegel mejo 6000 osvojenih točk. Po drugem mestu na VN Nemčije jih ima Italijan trenutno 5994, zato obstaja velika verjetnost, da bo omenjeno mejo na Češkem, kjer je izredno zanesljiv, saj se je od leta 2012 venomer uvrstil v prvo deseterico, presegel. Za 6000 osvojenih točk jih potrebuje še šest, ki jih prinaša ravno deseto mesto. Za Rossija bo nastop v Brnu že 23. zaporedni nastop na tem prizorišču, kjer je leta 1996 dosegel svojo prvo zmago v SP. V elitni konkurenci je na Češkem zbral 18 nastopov, enajstkrat je bil na stopničkah, od tega petkrat na najvišji. A Rossi se seveda ne bo zadovoljil zgolj s tem, da preseže mejo 6000 točk. Prvi cilj je seveda zmaga, s katero bi zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku za vodilnim Špancem. »Marquez si je nabral lepo prednost, obenem pa mu gre vse kot po maslu. Drugi del sezone bo izziv za celo našo ekipo. Če namreč želiš Marqueza nekoliko spraviti s tira, moraš biti hitrejši od njega in ne smeš popuščati niti za milimeter,« razmišlja Valentino Rossi.