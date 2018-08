Pisoarji, ki so jih poimenovali »uritrottoir«, kar je sestavljenka francoskih besed za pisoar in pločnik, so namreč postavljeni tudi na točkah, kjer česa takšnega res ne bi pričakovali. Stojijo na primer na nabrežju Sene, po kateri se vozijo turisti, ki poleg pariških znamenitosti lahko po novem opazujejo moške med uriniranjem, eden je postavljen blizu znamenite katedrale Notre Dame, podobnih primerov pa je še več. Župan Ariel Weil kljub kritikam Parižanov vztraja, da so pisoarji na ulicah potrebni, ker bodo moški drugače urinirali po tleh, ženske pa se sprašujejo, kaj bodo namesto pisoarjev dobile one, škatlo ali luknjo. Oziroma zakaj potrebo po uriniranju do odhoda na normalni vece lahko zadržujejo ženske, moški pa ne. »Postavili so jih na osnovi seksistične domneve: moški se ne morejo nadzorovati, zato se mora prilagoditi celotna družba,« je za Reuters izjavila feministka Gwendoline Coipeault, moški pa se na njene besede lahko samo polulajo.