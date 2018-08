Razlog za stavko je nov sistem dostopa do stolpa za obiskovalce, ki po oceni delavcev ustvarja "pošastno" dolge čakalne vrste. Vodstvo družbe Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel, ki upravlja s stolpom, se je z delavci sicer pogajalo, a so pogovori danes popoldan propadli. Tako so si Eifflov stolp lahko ogledali le še obiskovalci, ki so bili že na območju atrakcije.

Upravljavec Eifflovega stolpa je v začetku julija uvedel nov sistem za obiskovalce. Sedaj je 50 odstotkov vstopnic, namenjenih obiskovalcem v določenem dnevu, rezerviranih za vnaprejšnji nakup oziroma rezervacijo prek spleta. Prej je bilo za ta namen na stran postavljenih le 20 odstotkov vstopnic.

Vendar pa so za različne tipe obiskovalcev rezervirali tudi različna dvigala. To pa ustvarja dolge vrste.

V času manjšega obiska obiskovalcev z vnaprej rezerviranimi vstopnicami, kot sta zgodnji popoldan in večer, so njim namenjena dvigala včasih pol prazna, na drugi strani pa obiskovalci, ki so vstopnico kupili na licu mesta, čakajo do tri ure. V času visokega obiska pa lahko tudi tisti, ki so vstopnico kupili vnaprej in za točno določeno uro, naletijo na dolgo čakanje.

»Ob potrati v smislu učinkovitosti in nezadovoljstvu obiskovalcev ... je pošlo tudi potrpljenje zaposlenih,« je v ponedeljek poudaril predstavnik sindikata CGT Denis Vavassori.

Težava po besedah sindikalista ni vnaprejšnja prodaja večjega dela vstopnic, pač pa delitev dvigal. V kolikor bi bila vsa dvigala odprta vsem obiskovalcem, bi se tokovi razdelili bolj enakomerno, je prepričan. A upravljavec ne posluša zaposlenih, so kritični v sindikatu.

Stolp, ki je lani sprejel več kot šest milijonov obiskovalcev, je v preteklosti že izkusil več stavk svojega 300-članskega osebja. Razlogi so bili različni, od žeparjev do vzdrževalnih del.