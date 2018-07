Francoska reprezentanca je sicer z letališča odšla z zamudo kakšnih dveh ur, so poročali francoski mediji, saj naj bi prišlo do okvare avtobusa. A to ni zmotilo veselja nogometašev in navijačev, ki so jih pričakali na letališču.

Blizu Elizejskih poljan, kjer se je že popoldan zbralo več deset tisoč ljudi, so reprezentanti prestopili na odprt avtobus in ob spremstvu okrog 2000 policistov nadaljevali svojo pot. Ob tem so se nogometaši preoblekli v majice z dvema zvezdicama - vsaka ponazarja en naslov svetovnega prvaka - ter se odeli v šale z napisi »Svetovni prvaki«.

Nad njimi so poletela vojaška letala, ki so nebo obarvala v barve francoske zastave.

V Elizejski palači, kjer ima rezidenco predsednik države Emmanuel Macron, je nogometne heroje pričakalo okrog 3000 ljudi, med njimi številni mladi nogometaši, ki jih je tja povabil Macron.