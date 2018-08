Pri seriji Note se vse vrti okoli produktivnosti, učinkovitosti in dizajna. Močno delovno naravo telefona še najbolj nakazuje priloženo pisalo s pen, ki mogoča dodatno kreativno uporabo naprave.

Novi model note 9 je od prejšnjega nekoliko večji, nekoliko bolj barvit in zmogljivejši. Gre za enega večjih mobilnih telefonov na trgu ta hip, saj diagonala zaslona meri 6,4 palca. Govorimo sicer o najbolj kakovostnem zaslonu tehnologije AMOLED, ki so ga prefinjeno vgradili v elegantno in priročno ohišje.

Kupcem je na voljo model s 512 gigabajti vgrajenega spomina, če pa dokupite še eno od večjih micro sd kartic, lahko v žepu prenašate napravo, na katero lahko pretočite kar 1 terabajt podatkov.

Novi model ima posodobljeno dvojno kamero na zadnji strani, ki zajema v ločljivosti 12 megatočk, podprta je z umetno inteligenco in ima variabilno zaslonko. Pisalo s pen je zdaj s telefonom povezano prek bluetooth povezave, kar mu daje novo uporabnost – na področju zajemanja fotografij to pomeni, da lahko sprožite telefon prek pisala tudi na razdalji desetih metrov in zajamete fotografijo.

Odlična nadgradnja je velika 4000 miliamperska baterija, ki zagotavlja energijo za ves dan intenzivne rabe oziroma še več, če telefon uporabljamo zmerneje. Note 9 praktično ponuja vse, kar si kupec prestižnega telefona lahko zaželi. Ima odličen procesor, odlične AKG-stereo zvočnike, ima možnost brezžičnega polnjenja in je vodoodporen. Edina stvar, ki pri tem prvaku androida nekoliko preveč zbode, je cena. Za različico z 128 gigabajti spomina je namreč potrebno odšteti tisoč evrov, za 512 gigabajtov pa še nekaj stotakov več. Pri določenih domačih ponudnikih so prednaročila že na voljo.