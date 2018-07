V zahodnjaški miselnosti je dolgo časa veljala zapoved, da so tehnološki izdelki kitajskega izvora slabše kakovosti. Tam se vse množično proizvaja, od tam izhajajo ponaredki in tako naprej. Veliko teh pomislekov je sicer utemeljenih, vendar nekatere kitajske znamke, sploh na področju mobilne telefonije, so v zadnjih letih naredile velik preboj. Poglejmo Huawei. Še pred nekaj leti smo Slovenci nanj gledali s precejšnjim zadržkom. Danes je naklonjenost do telefonov tega podjetja tako velika, da nihče več ne razmišlja o tem, kdo jih izdeluje in od kod prihajajo. Podobno velja za kitajske telefone OnePlus.

Kitajsko podjetništvo v zadnjih letih doživlja silen preporod. Po nekaterih podatkih naj bi se na Kitajskem vsak dan registriralo 10.000 novih podjetij. To je enako sedmim startupom vsako minuto. Za primerjavo: v Združenih državah Amerike naj bi vsak dan ustanovili približno 1000 startupov. Kitajska se torej vse bolj odmika od dežele ponaredkarjev in postaja dežela inovativnih podjetnikov, ki že vodi na področjih, kot so mobilno plačevanje, mikročipovje in umetna inteligenca.

Posebno uspešno zgodbo piše še eno kitajsko podjetje – Xiaomi. Če boste pozorni, boste njihove izdelke vse pogosteje zaznali tudi v naši mali deželici. Ponujajo sicer širši nabor naprav – od električnih skuterjev do mobilnih telefonov, kjer so v ospredju. Trenutno zasedajo četrto mesto med največjimi ponudniki telefonov (1. Samsung, 2. Apple, 3. Huawei, 4. Xiaomi, 5. Oppo). Xiaomi je bil tudi suveren zmagovalec v prodaji leta 2017. Lani je namreč na trgu nekoliko stagnirala prodaja telefonov, vendar prodaja Xiaomijevih naprav je zrasla za kar 80 odstotkov.

Od padca do vzpona Xiaomi je bil leta 2014 ocenjen za najvrednejši startup na svetu (deset milijard ameriških dolarjev). Dobički od prodaje telefonov so jim rekordno naraščali in ustanovitelja podjetja Lei Juna se je prijel vzdevek »kitajski Steve Jobs«. Pekinško podjetje, ki se oglašuje zgolj kot »Mi«, je bilo dovolj šik in trendovsko, da je popolnoma prevzelo kitajski trg in s svojim širokim naborom izdelkov ustvarilo pravi kult privržencev »Mi Fan«. Veliko tega je temeljilo na dejanskem poslušanju uporabnikov in integraciji predlogov v izdelke. Ti so vključevali tudi drone, kuhalne pripomočke, televizorje, spletne pretočne vsebine… Potem pa se je vse obrnilo. Leta 2016 so s položaja prvega proizvajalca telefonov na Kitajskem izpadli iz prve peterice. Ključni naj bi bili težave z dobavo, nedoseganje začrtanih rokov in sporna kakovost. Prisiljeni so se bili umakniti z večjih trgov, tudi Brazilije in Indonezije. Še največja težava je bila pretirana odvisnost od spletne prodaje, kar jim je onemogočalo stik z manj tehnološko pismenimi ljudmi. Poslovne rane so bile globoke in malokomu bi jih uspelo zaceliti. Vendar Xiaomiju je to uspelo. Danes na Kitajskem pravijo podjetju feniks, saj se je ponovno rodil iz pepela.