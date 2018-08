Samsungova tablica galaxy tab s4 želi prepričati z zasloni super AMOLED z diagonalo 26,72 centimetra oziroma 10,5 palca. Razmerje stranic zaslona je 16:10, ločljivost pa 2560 x 1600 slikovnih pik z gostoto 287 slikovnih pik na palec (ppi). V primerjavi s predhodnikom galaxy tabom s3 ima nova naprava tanjše robove, zaradi česar se je poslovil gumb za vrnitev »domov«, kamero pa ima še vedno. Tab s4 prav tako ohranja možnost odklepanja s prepoznavanjem obraza in šarenice. Naprava premore štiri zvočnike, ki jih je uglasilo Samsungovo podjetje AKG, nadgrajeni pa so s tehnologijo zvoka dolby atmos.

Produktivnosti željnega potrošnika pri Samsungu želijo nagovoriti predvsem z integracijo aplikacije dex. Galaxy tab s4 je namreč prvi tablični računalnik s to aplikacijo, ki jo je južnokorejsko podjetje prvič predstavilo na lanskem razkritju pametnih telefonov galaxy s8 in s8+. Aplikacija dex sicer omogoča razširitev običajnega okolja operacijskega sistema na androidovih napravah, da postane bolj podobno izkušnji namiznih računalnikov oziroma običajnih prenosnikov. Tako lahko po vzoru namiznega računalnika neposredno na pametnih napravah odpremo več oken z aplikacijami za android, vključno z zbirko orodij microsoft office. Po potrebi lahko spreminjamo velikost oken in prenašamo vsebino med različnimi aplikacijami. Poleg sprememb funkcionalnosti in videza operacijskega sistema je s pomočjo dexa mogoče naprave povezati z miško, tipkovnico in tudi zunanjim monitorjem.

Ob tem je Samsung ubral podobno strategijo, kot jo ima s svojimi hibridnimi tablicami Microsoft. Za najboljšo izkušnjo bo namreč treba dokupiti posebno Samsungovo tipkovnico book cover keybord, s katero naprava šele zares zaživi kot prenosnik in ki služi kot zaščitni ovitek za zaslon, stane pa približno 150 evrov. Dex se vklopi samodejno, če tablico priključite na Samsungovo tipkovnico. Če želite aplikacijo zagnati brez tipkovnice, je to mogoče storiti s klikom na aplikacijo. Je pa v paket galaxy tab s4 vključeno Samsungovo pisalo s pen, ki ga poznajo uporabniki mobilnikov galaxy note. Z uporabo s pena in storitve screen-off memo lahko uporabniki na poti tudi pišejo zapiske na sicer ugasnjen zaslon.

Da bi naprava zares omogočala produktivnost na poti, sta ključnega pomena zmogljivost strojne opreme in velikost baterije. Galaxy tab s4 poganja osemjedrni Qualcommov procesor snapdragon 835 in premore štiri gigabajte delovnega spomina. Za shranjevanje je v osnovni različici prostora za 64 gigabajtov, v nadgrajeni pa 256 gigabajtov. Prostor je mogoče nadgraditi z micro SD-kartico, s čimer se ta poveča z do 400 dodatnimi gigabajti. Da ne bo zmanjkalo energije, skrbi baterija z zmogljivostjo 7.300 miliamperskih ur, kar po obljubah Samsunga zadostuje za 16 ur predvajanja videovsebin.

Naprava naj bi na slovenski trg prišla do konca poletja, uradne cene pri nas Samsung še ne razkriva. Zato smo skočili na nemški trg, kjer je cena že znana. Za osnovno različico z wi-fi povezljivostjo (brez LTE) je treba odšteti okoli 700 evrov, s tipkovnico vred pa okoli 850 evrov.