Slovenski kolesar bo prvo ime nizozemske ekipe, ki je lani na britanski pentlji slavila zmago z Larsom Boomom. Roglič bo tako eden od favoritov za skupno zmago na enotedenski dirki po Britaniji, še pišejo pri Cyclistu.

Slovenski kolesar je na nedavno končanem Touru presegel vsa pričakovanja, za zmagovalcem Britancem Geraintom Thomasom (Sky) je zaostal vsega 3:22 minute in slavil tudi etapno zmago, ko je bil najboljši v 19. etapi med Lourdesom in Larunsom.

To mu je uspelo po treh zaporednih skupnih zmagah na enotedenskih dirkah pred francosko pentljo. Zmagal je na dirki po Baskiji, dirki po Romandiji in dirki po Sloveniji. Rogliču bodo na dirki po Britaniji pomagali moštveni kolegi, med njimi so v ospredju izkušeni specialist za kronometer Jos van Emden, Maarten Wynants in Koen Bouwman.