Na visokošolskih zavodih se je včeraj začel drugi prijavni rok na dodiplomske in enovite magistrske programe, ki se izteče 29. avgusta. V prvem prijavnem roku so bile na 17.399 razpisanih mest oddane 14.704 prijave, sprejetih je bilo 11.119 kandidatov. V drugem pa je na ljubljanski, mariborski, primorski in novogoriški univerzi ter na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih razpisanih skupno 7332 vpisnih mest (lani 9058), in sicer 4869 mest za redni študij (lani 6119) in 2463 mest za izredni študij (lani 2939).

Na ljubljanski univerzi je v druge