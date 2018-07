V Ljubljani in Mariboru sta dve skupini študentov v okviru desetdnevne poletne šole EDIT (Education for Innovative Thinkers) v organizaciji podjetja Comtrade reševali aktualne izzive iz tehnološkega sveta. Udeleženci poletne šole v Ljubljani so se soočili z razvojem mobilne platforme za interakcijo s potniki ter njeno povezovanje s širšim ekosistemom ponudnikov turističnih in drugih storitev, medtem ko je skupina študentov v Mariboru imela za nalogo pripravo vizualizacije in analize dogajanja v igralnici.

Poletno šolo EDIT Comtrade pripravlja že 22 let za znanja in ustvarjanja željne študente, ter jim med poletnimi počitnicami prinaša svojevrstne tehnološko-poslovne izzive na sedmih lokacijah v regiji; poleg Ljubljane in Maribora še v Beogradu, Kragujevcu, Sarajevu, Banja Luki in Mostarju.

»Poletna šola EDIT je odlična odskočna deska za mlade talente, za podjetje Comtrade pa priložnost, da jih pobliže spozna. Že dejstvo, da si študent vzame dva tedna počitnic in ta čas vloži v lasten razvoj, je dovolj zgovorno. Motivacije študentom ne manjka, v poletni šoli EDIT pa pridobijo predvsem izkušnjo, kako je delati v večji skupini, saj na domačih fakultetah ni tako obsežnih projektov – rešitev morajo namreč razviti iz ničle in jo predstaviti potencialnim investitorjem. Ob tem so pomembna tako tehnična kot poslovna znanja pa tudi komunikacija med člani ekipe. V Comtradu želimo, da študenti delajo na uporabnih projektih in ne razvijajo rešitev, ki bi bile same sebi namen,« je aktivnosti poletne šole EDIT povzel Jan Grilanc, ki je bil mentor mariborski skupini študentov.

Dolgoletna statistika podjetja Comtrade kaže, da je poletna šola EDIT odlična priložnost, da študenti spoznajo podjetje in obratno. Do sedaj je namreč približno 30 odstotkov udeležencev poletne šole EDIT nadaljevalo sodelovanje s podjetjem. »Okolje družbe Comtrade marsikoga prepriča, da tu nadaljuje svojo poslovno pot, priložnosti zanjo namreč ne manjka,« poudarjajo v Comtrade. slo