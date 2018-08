Četudi nimate težav s prekomerno težo, vas utegne presenetiti, koliko praznih kalorij užijete z alkoholom. Pitje alkohola pri pivcu pogosto tudi spodbudi tek in poveča apetit. Študija, ki so jo znanstveniki opravili pred skoraj dvema desetletjema, je pokazala, da ljudje pojedo več, kadar pred obrokom spijejo aperitiv. Izsledki neke druge študije, v katero je bilo vključenih 25.000 Fincev, pa so pokazali, da zmerno uživanje alkohola (ena merica alkohola za ženske in dve za moške) ne poveča tveganja za razvoj debelosti. Seveda to velja za osebe, ki se prehranjujejo zdravo, so telesno aktivne in ne kadijo.

Pitje večjih količin alkohola in občasno pijančevanje se pogosto odrazi (med drugim) v pridobivanju kilogramov in pojavu debelosti. Število ljudi, ki se občasno vdaja alkoholu (kar pomeni, da spijejo štiri ali pet alkoholnih pijač v nekaj urah, to pa počnejo najmanj enkrat na mesec), se veča, opozarjajo na CNN.

Pozitivni učinki obstajajo, a so maloštevilni V preteklosti se je veljalo prepričanje, da zmerno uživanje alkohola koristi in pripomore k zmanjševanju tveganja za pojav kardiovaskularnih obolenj. Toda novejše raziskave kažejo, da ne gre za univerzalno pravilo, pač pa je tveganje za pojav bolezni srca in ožilja zelo odvisno od starosti in nekaterih drugih dejavnikov. V študiji, ki so jo britanski znanstveniki opravili lani, se je izkazalo, da ima zmerno uživanje alkohola ugodne učinke za zaviranje tveganja za pojav kardiovaskularnih bolezni - še posebej pri ženskah, starejših od 55 let. Zanje je uživanje petih alkoholnih pijač tedensko koristno v smislu zmanjševanja možnosti za razvoj bolezni srca in ožilja, še navaja CNN. Ob tem opozarjajo, da pozitivnih učinkov ni, če se priporočena tedenska količina alkohola spije naenkrat, v dnevu ali dveh. Nedavna raziskava je pokazala, da konzumacija več kot sto gramov alkohola na teden (približno pet do šest kozarcev vina) poveča tveganje za prezgodnjo smrt in zmanjša pričakovano življenjsko dobo. Znanstveniki priznavajo, da so maloštevilni pozitivni učinki zmernega uživanja alkohola zlahka izničeni z vsemi negativnimi. Čeprav se ob uživanju alkohola pogosto zdi, da se pivčevo razpoloženje izboljšuje, strokovnjaki opozarjajo, da gre zgolj za kratkotrajne učinke. Dolgoročno alkohol izvablja negativne občutke, kot so tesnoba, jeza in depresija.