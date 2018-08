Hrvaški policisti so moškega prvič ustavili v nedeljo nekaj po 4. uri v Pitomači nedaleč od Virovitice. Tedaj je imel v krvi 1,46 promila alkohola, je danes sporočila virovitiško-podravska policijska uprava na svoji spletni strani.

Ker je bil moški policistom že znan po prometnih prekrških in je grozila nevarnost, da bo znova kršil prometne predpise, so ga prijeli. Odpeljali so ga tudi na zdravniški pregled. Nato so mu na policijski postaji v Pitomači odvzeli vozniško dovoljenje in ga izpustili.

Manj kot 17 ur po prvem prekršku so 62-letnika v nedeljo zvečer ustavili policisti v Virovitici. Brez vozniškega dovoljenja je vozil avtomobil, v njegovi krvi pa so izmerili nekaj manj kot dva promila alkohola. Moškega so znova prijeli, danes pa je proti njemu stekel postopek pri sodniku za prekrške v Virovitici.

Policisti so tudi sporočili, da so na območju Virovitiško-podravske županije konec prejšnjega tedna ustavili 30 udeležencev v prometu pod vplivom alkohola, sedem pa so jih zaradi tega prijeli. Neslavni rekorder je 41-letni kolesar, ki je imel v krvi nekaj manj kot 3,7 promila alkohola.