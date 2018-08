Tri ladje so v 98-dnevni misiji ujele 43 ščukastih kitov in 134 zajvalov oz. borealnih kitov, so sporočili iz japonske ribiške agencije.

Že marca so se z odprave vrnile ladje, ki so v Južnem oceanu ulovile 333 kitov.

Tokio se sicer pripravlja na srečanje Mednarodne komisije za kitolov (IWC) v Braziliji prihodnji mesec, kjer se namerava zavzeti za oživitev kitolova v komercialne namene. Kljub pritiskom in kritike iz tujine so na Japonskem odločeni, da želijo nadaljevati s svojimi težnjami po kitolovu.

Avstralija je sicer leta 2014 na Meddržavnem sodišču zmagala proti Japonski, ko je vložila pritožbo zaradi njihovega kitolova v Južnem oceanu. Kot so trdili, Japonska ne izvaja kitolova v raziskovalne namene, ampak to možnost zlorablja, saj kiti potem običajno končajo na krožnikih japonskih restavracij. Sodišče je temu pritrdilo in Japonski ukazalo začasno prepoved kitolova.

Japonska nato sicer eno leto res ni lovila kitov v Južnem oceanu okoli Antarktike, a so program oživili med letoma 2015 in 2016. Tokio je sicer opustil komercialni kitolov leta 1987 po tovrstnem memorandumu IWC, a so še naprej izvajali kitolov v raziskovalne namene.

Tudi tokratna odprava je bila uradno v raziskovalne namene. Kot so sporočili iz Tokia, je bila zadnja odprava del 12-letnega projekta, v okviru katerega so analizirali število, prehranske vzorce in biologijo kitov, da bodo lažje okrepili svoje trditve, da kiti niso ogroženi in da se jih lahko lovi v tržne namene.