Italijanska policija je medtem preiskala prostore zasebnega upravitelja avtocest Autostrade per l'Italia. Iskali so dokumentacijo, ki bi pripomogla k razjasnitvi vzroka tragedije. Vlada sicer tej družbi, ki upravlja s skoraj 3000 kilometri avtocest, očita odgovornost za nesrečo in napoveduje, da ji bo odvzela koncesijo.

Prebivalcem ogroženih stanovanj pod ostankom viadukta pa so prepovedali, da se še vrnejo na domove, tudi zgolj po osebne stvari. Pred tem so sicer še lahko vstopili v stanovanje ob prisotnosti pripadnika civilne zaščite, poročajo italijanski mediji. V stanovanjskih poslopjih pod viaduktom je sicer živelo okoli 600 ljudi, ki so jih po zrušenju viadukta evakuirali.