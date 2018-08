Gre za italijansko-jamajški par in njuno devetletno hčer, podatke italijanskega notranjega ministrstva navaja nemška tiskovna agencija dpa. Njihov uničen avto so v noči s petka na soboto našli pod ruševinami viadukta.

Med smrtnimi žrtvami je tako 15 tujcev, in sicer štirje Francozi, trije Čilenci, dva Albanca, dva Romuna, dva Jamajčana ter po en Kolumbijec in Perujec.

Devet ljudi je še vedno v bolnišnici, so povedali na ministrstvu. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje, če je morda še kdo pod ruševinami, ki ni bil razglašen za pogrešanega.

Viadukt Morandi se je zrušil v torek med nevihto, z njim je 45 metrov v globino zgrmelo več kot 30 avtomobilov in tovornjakov. Razlog za katastrofo preiskovalci še ugotavljajo, bi pa lahko bila kriva načeta jeklenica.

Italijanska vlada je že sprožila postopek odvzema koncesije zasebnemu podjetju Autostrade per l'Italia, ki upravlja s tem in številnimi drugimi deli italijanskih avtocest. Podjetje odgovornost zavrača, je pa napovedalo vzpostavitev dveh skladov, in sicer enega za žrtve in njihove družine ter drugega za obnovo in potrebe mesta Genova. Skupaj bosta vredna pol milijarde evrov.

Genovski tožilec Francesco Cozzi, ki preiskuje zrušenje viadukta, je za današnjo izdajo časnika Corriere della Sera dejal, da se je država s privatizacijo avtocest odpovedala vlogi zagotavljanja varnosti cest.