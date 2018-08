Šef gasilcev iz okrožja Santa Clara Anthony Bowden je v sporočilu zapisal, da je gasilcem ponudnik internetnih storitev Verizon močno znižal hitrost spletne povezave, kar je močno otežilo njihovo delo. »Verizon je omejitve postavil, čeprav so operaterja obvestili, da upočasnjevanje gasilcem otežuje zmožnost odzivov v nuji.«

Bowden je pojasnil, da je spletna povezava postala ključnega pomena za delo gasilcev. Predvsem v primeru obsežnih požarov, ko je treba koordinirati in hitro mobilizirati tisoče ljudi, več sto gasilskih vozil, letal, buldožerjev in drugih vozil. Da bi svoje delo lahko opravljali brezhibno, so gasilci iz Santa Clare imeli naročnino z »neomejeno količino podatkov«. Njihovo vozilo OES 5262, ki je opremljeno z napravami s SIM karticami za spletno povezavo in med obsežnimi operacijami služi kot točka za sledenje in organizacijo, pa je med največjim požarom v zgodovini Kalifornije, ki še vedno divja po Mendocinu in še nekaterih okrožjih, postalo povsem neuporabno, ko se je hitrost internetne povezave zmanjšala za dvestokrat.

Da bi reševanje lahko potekalo nemoteno, so gasilci pričeli trošiti podatke svojih zasebnih naročniških paketov in podatke drugih intervencijskih služb, stopili pa so tudi v stik z Verizonom, da bi jim ta zaradi nujnega primera ponovno povišal prenos, vendar Verizon tega ni storil.