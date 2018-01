Republikanska večina članov FCC na čelu s Paijem je decembra lani odpravila pravila o spletni nevtralnosti, ki so velikim ponudnikom interneta onemogočala diskriminacijo ponudnikov spletnih vsebin. Že samo glasovanje o ukinitvi spletne nevtralnosti je bilo preloženo zaradi grožnje z bombo, ki se je izkazala za lažno.

Mednarodni sejem CES se bo začel v Las Vegasu 9. januarja, Pai pa tako udeležencem ne bo mogel ponovno razložiti, zakaj je ukinil spletno nevtralnost.

Tako kot predstavniki velikih ponudnikov interneta in telekomunikacijskih velikanov v ZDA tudi Pai meni, da je njegov ukrep koristen za inovacije in napredek interneta. Skupine za varstvo potrošnikov opozarjajo, da bodo ta napredek na koncu morali plačati potrošniki preko višjih cen dostopa do interneta in vsebin.

Paija že več mesecev preganjajo po internetu z napadi in grožnjami. Predsednik FCC pravi, da se norčujejo iz njega in družine, da jim grozijo. S podobnimi težavami se je ubadal tudi njegov demokratski predhodnik Tom Wheeler, ki je po obotavljanju le potrdil pravila o spletni nevtralnosti in je potem imel mir.