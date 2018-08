V Sloveniji imata kar dve tretjini odrasle populacije že prisotne dejavnike tveganja nezdravega življenjskega sloga (povišan krvni sladkor, povišan krvni tlak, nenormalne vrednosti krvnih maščob, prekomerna telesna teža…). Ti predstavljajo glavni vzrok prezgodnje obolevnosti in umrljivosti za boleznimi srca in ožilja, sladkorne bolezni, debelosti in drugimi. Tako z javnozdravstvenega vidika kot vidika zmanjševanja bremena bolezni je ključno spoznanje, da je veliko teh dejavnikov preprečljivih in pomembno povezanih z načinom prehranjevanja, opozarjajo na NIJZ.

Posebej ogrožene skupine prebivalcev slabše sledijo prehranskim priporočilom, saj so za njih manj dovzetne, morda prehrani ne posvečajo tolikšne pozornosti, tudi zaradi trenutnega zdravja, ali pa temu težje sledijo zaradi ekonomskih razlogov.

Kakšno hrano bi morali jesti? Na NIJZ priporočajo redne obroke in pestro hrano pretežno rastlinskega izvora. Svetujejo prehranjevanje z živili iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov. »Večkrat dnevno imejte na krožniku svežo zelenjavo in sadje iz lokalne pridelave, nadzorujte količino zaužite maščobe in nadomestite večino nasičenih oz. živalskih maščob z nenasičenimi in nerafiniranimi vrstami olja,« so zapisali. Mastno meso in mastne mesne izdelke je priporočljivo nadomestiti s stročnicami, ribami, perutnino ali pustim mesom. Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča uživanje manj slane hrane, omejevanje uživanja sladkarij in sladkih pijač, pitje dovolj tekočine in omejevanje uživanja alkohola. Ob tem poudarjajo tudi pomembnost zadostne telesne dejavnosti.

Zajtrkovalne navade se izboljšujejo Dnevno naj bi zaužili štiri do pet obrokov, vendar pa temu sledi le dve petini odraslih. Ker se vse več ljudi med delovnim časom prehranjuje zunaj doma, bo treba zato več pozornosti nameniti predvsem kakovosti tovrstne ponudbe. Pomembno vlogo ima zajtrk, saj nam da energijo za začetek dneva. Čeprav se je navada zajtrkovanja v zadnjem desetletju izboljšala, je zajtrk obrok, ki ga odrasli še vedno pogosto izpuščajo (43 % moških in 33 % žensk). Navada zajtrkovanja se izboljšuje zlasti s starostjo prebivalcev, čeprav vedno več zajtrkuje tudi mladih. Dr. Matej Gregorič z NIJZ je povedal: »Telo tudi med spanjem porablja energijo, zato jo moramo zjutraj nadomestiti z zdravim uravnoteženim obrokom. Z rednimi obroki, brez izpuščanja posameznih, si bomo izboljšali počutje, povečali občutek sitosti, zmanjšala se bo možnost prenajedanja, znižala se bo vsebnost maščob v krvi, izboljšal pa se bo tudi krvni sladkor. Obrokov ne nadomeščamo z mastnimi in sladkimi prigrizki, s katerimi se bomo le začasno nasitili, dolgoročno pa zredili.«