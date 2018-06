Vsak peti odrasli med 25. in vključno 74. letom v Sloveniji ima okvaro hrbtenice, skoraj šest od desetih ljudi v tej starostni skupini pa je prekomerno težkih. Zadostno telesno dejavnih je le polovica, pri čemer se je v zadnjih nekaj letih ta delež nekoliko zmanjšal. Približno četrtina prebivalcev Slovenije zelo pogosto oziroma vsakodnevno doživlja stres in ima težave z njegovim obvladovanjem. Pri zdravniku je skoraj polovica prebivalcev po trikrat na leto ali večkrat, ta delež pa je višji kot v preteklosti. V peti nacionalni raziskavi o vedenjskem slogu, ki vpliva na zdravje, so zajeli leto 2016, zdaj pa so njene izsledke predstavili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Sladke pijače pije manj ljudi

V vzorec so vključili 15.639 prebivalcev Slovenije. Vsak deseti v tej starostni skupini čezmerno pije alkohol, kadi pa skoraj vsak četrti. Ugotovili so še, da se nezdravi vedenjski vzorci posebej kopičijo pri mlajših odraslih (med 25. in 34. letom), med starejšimi pa so slabe navade precej redkejše. Življenjski slog pa je odvisen tudi od posameznikovega finančnega položaja in okolja. Kjer je hrupa veliko, se posebej povečuje delež ljudi, ki spijo manj kot šest ur na dan. Med približno polovico prebivalcev, ki se pretežno prehranjujejo nezdravo, pa je posebej veliko moških, nižje izobraženih in ljudi v nižjem družbenem sloju (gre za samoocenjeni sloj). Vsakodnevno uživanje surove zelenjave, za katerega poskrbi 44 odstotkov prebivalcev, je na vasi bolj razširjeno kot v mestih.

Nekaj je tudi spodbudnih novic: v obdobju od leta 2001 do 2016 se je povečal delež ljudi, ki vsakodnevno zajtrkujejo (to počne šest od desetih prebivalcev). Zmanjšal pa se je delež tistih, ki enkrat na teden ali pogosteje uživajo sladke pijače. Po podatkih za leto 2016 to počnejo le še trije od desetih ljudi, medtem ko je na prelomu tisočletja sladke pijače vsaj enkrat na teden pilo skoraj sedem od desetih prebivalcev.