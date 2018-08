Iz ZDA so deportirali še zadnjega znanega nacističnega kolaboranta, 95-letnega Jakiwa Palija. Ta je med drugo svetovno vojno služil kot stražar v delovnem taboru Trawniki, kjer so leta 1943 enote SS in policisti v enem pokolu s strelnim orožjem ubili okoli 6000 Judov. Palij je leta 1949 pobegnil v ZDA, ameriško državljanstvo pa je dobil leta 1957. Tamkajšnjim organom se je Poljak, iz predela tedanje Poljske, ki danes spada pod Ukrajino, zlagal, da je med vojno delal v tovarni.

Palij je v ZDA mirno živel do upokojitve, pred skoraj tremi desetletji pa so preiskovalci naleteli na njegovo ime na nacističnem seznamu, da živi v ZDA pa jim je izdal nek drugi nekdanji stražar. Ameriški preiskovalci so Paliju na domača vrata potrkali leta 1993, državljanstvo pa so mu odvzeli leta 2003. Zvezno sodišče ga je spoznalo za krivega zlorab človekovih pravic in imigracijske prevare, pomoči pri pregonu zapornikov v taboru, ni pa bil spoznan za krivega za njihove smrti.

Ker Nemčija, Poljska in Ukrajina Palija niso hotele sprejeti, je še 15 let po odvzemu državljanstva prebival v ZDA skupaj z ženo Mario, ki je stara 86 let. Bela Hiša je v izjavi za javnost zapisala, da se je morala Trumpova administracija o deportaciji Palija v Nemčijo dolgo pogajati. Pogajanja so bila še bolj naporna, ker Palij nemškega državljanstva nikdar ni imel. Nemško zunanje ministrstvo pa je odločitev, da nekdanjega nacističnega stražarja vendarle sprejmejo, obrazložila kot gesto, s katero država kaže, da sprejema »moralno odgovornost«.

Zunanji minister Heiko Mass je za nemški tabloid Bild povedal, da bodo vsi, ki so »v imenu Nemčije izvajali najhujše zločine« poklicani na odgovornost. Kaj to pomeni za 95-letnega Palija za zdaj ni jasno. Lokalni mediji poročajo, da so ga včeraj po prihodu v Nemčijo odpeljali v dom za starejše občane.