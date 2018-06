Viri z obrambnega ministrstva so kasneje sporočili, da je bila zastava ob vrnitvi v bazo uničena. Medijski predstavnik obrambnega ministrstva je dejal, da »obrambno ministrstvo in avstralske oborožene sile zavračata vse, kar ta zastava predstavlja. Niti zastava niti njena uporaba nista v skladu z vrednotami obrambe.« Sporočili so tudi, da so bili vojaki, vidni na fotografiji, takoj po dogodku leta 2007 sankcionirani, prejeli pa naj bi tudi nadaljnje svetovanje, poroča ABC. Avstralski premier Malcolm Turnbull je dejanje vojakov obsodil in dejal, da je »povsem in popolnoma nesprejemljivo.«

Na ABC jamčijo, da je fotografija pristna Izvirno fotografijo je pridobil avstralski medij ABC, posneta pa naj bi bila avgusta 2007. Kot pravijo, so med preverjanjem pristnosti fotografije pridobili dve ločeni strokovni analizi, ki sta z visoko stopnjo zaupanja zaključili, da fotografija ni bila digitalno spremenjena. Na ABC pravijo, da so fotografijo uredili le tako, da so jo povečali in ji obrezali zunanje robove, ob tem pa dodatne manipulacije fotografije ni bilo. Pravijo tudi, da so videli še eno fotografijo nacistične zastave, verjamejo pa, da jih je med avstralskimi vojaki zaokrožilo še več. Tudi neimenovani vir iz obrambnih vrst je potrdil, da je bila zastava uporabljena v Afganistanu, a dejal, da je šlo bolj za »slabo šalo, kot izraz resničnega neonacizma,« poroča ABC. Fotografija je bila na spletu objavljena v času, ko so avstralske oborožene sile že pod medijskim drobnogledom. ABC je nedavno objavil trditve druge skupine avstralskih oboroženih sil v zvezi z domnevno usmrtitvijo neoboroženih Afganistancev leta 2012 v vasi z imenom Darwan. Vest o dogodku je ABC pridobil iz podrobnosti obrambnega poročila, ki so takrat pricurljale v javnost.