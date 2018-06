Fotografije z zabave študentov avstralske univerze CSU (Charles Sturt University), ki so včeraj zaokrožile po spletu, so v skupnosti sprožile zgražanje. Tematika zabave ob zaključku semestra je bila »politična nekorektnost«, obiskovalci pa so dobili nalogo, da se oblečejo najbolj neprimerno možno. »Oblecite si nekaj, kar bi vas sicer spravilo v dr*ek,« so po navedbah avstralskih medijev svetovali na sedaj že izbrisani facebook strani zabave.

Ker v dobi obsedenosti s tehnologijo ni možno, da ne bi vsaj ena oseba objavila fotografije z zabave, jih je nekaj zaokrožilo po spletu. Očitno je, da so obiskovalci zabave navodila dobro prebrali in se jih tudi držali. Na eni od fotografij (glej spodaj) je pet »pripadnikov« Ku Kluks Klana (KKK), pred njimi pa čepi temnopolti moški, ki v rokah drži posodo, domnevno polno bombaža, poročajo lokalni mediji. »Zelo zelo politično nekorektno. Cene bombaža so neverjetne, zato je ravno sedaj pravi čas za njegovo nabiranje,« je pisalo pod fotografijo, preden so jo izbrisali z omrežij.

.@CharlesSturtUni Vice Chancellor Andrew Vann says he’s appalled by images posted by Wagga students at a “politically incorrect” party overnight @WINNews_Rivpic.twitter.com/GzkZbdWmfF — Jordan Matthews (@JMatthewsWIN) 15 June 2018

Na drugi fotografiji (glej zgoraj), ki je prav tako sprožila val zgražanja, pa so trije moški oblečeni kot Judje v nacističnem koncentracijskem taborišču, v ozadju fotografije pa je oseba, domnevno oblečena v Adolfa Hitlerja. Tudi to fotografijo so umaknili z instagrama.

Z univerze CSU so že sporočili, da ostro obsojajo takšno žaljivo obnašanje, ki da ga ne bodo tolerirali, sprožili pa naj bi že preiskavo.