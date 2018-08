Več kot 600 neonacistov se je danes podalo od Alexanderplatza proti soseski Friedrichshain. Na čelu so nosili plakat z Hessovo izjavo: »ničesar ne obžalujem«, oblečene so imeli bele majice in črne hlače.

Okoli 500 nasprotnikom neonacistov ni uspelo ustaviti pohoda. Pot so jim želeli preprečiti s sedenjem na cesti, a jih je odstranila policija. Ta je posegla tudi v manjših prerivanjih med člani obeh skupin. Večjih izgredov ni bilo, nekaj protestnikov pa so aretirali zaradi metanja kamnov in steklenic.

»Naši kolegi pred motnjami ščitijo vsake demonstracije, ne glede na temo. To je temelj ustavne pravice do zbiranja,« je na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisala policija.