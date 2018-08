Punk Rock Holiday, ki je letos potekal med 7. in 11 avgustom, je podobno kot prejšnja leta obiskalo deset tisoč obiskovalcev. Večina iz Nemčije, Avstrije, Velike Britanije ter skandinavskih držav. Slovencev je bilo približno za desetino. Domačih punkerjev bi sicer prišlo nekaj več, a so jih verjetno odvrnile relativno visoke festivalske cene hrane in pijače. Kakorkoli, pohvale vredna ostaja odločitev organizatorjev, da tudi letos omejijo obisk in s tem zagotovijo res prijetno festivalsko izkušnjo, čeprav bi vstopnic najverjetneje lahko prodali vsaj enkrat več.

Olle, Sanna (Gothenburg, Švedska) Olle: Na festivalu sem drugič. Lani sem ga obiskal s prijatelji, letos sem tu z dekletom. Precej nenavadno mi je, da je tu dejansko tako malo ljudi, saj festivale v Nemčiji, kot so na primer Nova Rock obišče več kot sto tisoč ljudi in praktično nemogoče je najti prostor zase. Tu je povsem drugače, umirjeno, sproščeno. Sanna: Tu sem prvič in predvsem sem navdušena nad prostorom, v katerem se odvija festival. Reka je sicer precej hladna tudi za naše razmere, a zelo osvežujoča. Zabavne so mi napihljive živali, jih obiskovalci uporabljajo za hlajenje v vodi. No, predvsem kombinacija večinoma tetoviranih ljudi, ki sedijo na njih. Opisati glasbeni žanr punk-rock (slovensko pank rok) ni lahko. Ni punk, še manj je rock. Je skrajno samosvoj in ima precej podzvrsti. Razvil se je v 70ih letih pretežno v ZDA in Združenem kraljestvu. Opisujejo ga zelo kratke skladbe z hitrimi kitarskimi ter bobnarskimi ritmi in precej agresivnim vokalnim stilom. Besedila so bila vsak nekdaj pogosto nastrojena proti establišmentu in politiki nasploh. Večina žanrskih elementov se je ohranila do danes, čeprav je v besedilih v zadnjem času opaziti manj nastrojenosti do oblasti, prisotnega je pa več izpovedništva, zabavljaštva ter cinizma.

Jan (Praga, Češka republika) Festival sem obiskal prvič in tu sem preživel nekaj res lepih dni. Večino časa sem se hladil ob reki Soči ali poslušal glasbene skupine na malem in velikem odru. V spomin se mi je še najbolj vtisnila skupina Bad Religion, ki je obenem tudi zaključila glasbeni program. Priporočam obisk festivala, naslednje leto bom zagotovo spet tu. Glavno ime festivala je bila kalifornijska skupina Bad Religion, ki je v drugi polovici nastopa odigrala celotni njihov kultni album Suffer, sicer pa je bil njihov nastop relativno generičen. Precej več navdušenja so klenemu poslušalcu požele predvsem ameriške skupine Mad Caddies, Authoritiy Zero, Lagwagon, slovenski Elvis Jackson ter izjemno energični Beatsteaks iz Nemčije, ki so v Tolminu nastopili v drugo.