Kalifornijski velikani The Offspring so bili samo vrh ledene gore skupin, ki so te dni tresle sotočje Soče in Tolminke. Že v ponedeljek so na t.i. ogrevalnem dnevu nastopili še Nizozemci Jaya The Cat in predstavniki domačega punka Pings Parliament iz Goriških Brd. V sledečih dneh so se irokeze zibale na ritme Američanov Pennnywise, Ignite, Anti Flag in Good Riddance, kanadskih The Real McKenzies, britanskih The Toy Dolls in Snuff ter mnogih drugih.

Pohvale vredna je odločitev organizatorjev, da na drugi, nekoliko manjši oder povabijo neuveljavljene skupine iz celega sveta. Domači obiskovalci festivala - Slovencev je bilo za približno desetino - smo v programu sicer pogrešali kakšno domače ime.

Ne samo obiskovalci, v Tolmin se zelo rade vračajo tudi skupine Da gre za dobro organiziran festival, priča dejstvo, da se v Tolmin zelo radi vračajo tudi bendi. Punkerji Anti Flag iz ameriške zvezne države Pennsylvania so tako na festivalu igrali že petič. »Preprosto gre za odličen festival. Tudi ta čas nam ustreza in vedno smo bili zelo dobro sprejeti. Pravzaprav bi morali evropsko turnejo začeti v četrtek, ampak nismo želeli zavrniti vabila, pa smo prišli dan prej,« je v intervjuju za časopis Delo povedal bobnar in ustanovni član skupine Pat Thetic. Kitarist skupine Pennywise, Fletcher Dragge, je za organizatorje povedal, da je na festivalu odigral najboljšo verzijo skladbe Bro Hymn v življenju. »Zgodilo se je nekaj norega, saj me je skupina ljudi dvignila in sem prvič v življenju 'crowd surfal' na koncertu. To je noro, saj težji ljudje tega nikoli ne počnemo. Gledal sem v nebo oz. luči nad mano in to je bil zame zelo pomemben trenutek,« je še dodal Dragge.

Razširjen obfestivalski program in specialno pivo Poleg idilične festivalske lokacije, je za dobro počutje obiskovalcev poskrbelo približno dvajset kulinaričnih ponudnikov. Ljubitelji mesa so se lahko okrepčali z dimljenimi specialitetami, pestra je bila ponudba z azijskimi jedmi, lačni niso ostali niti vegetarijanci in vegani. Slovenska pivovarna Bevog je samo za festival zvarila omejeno količino piva Yuzu Mexican Lager, ki je prijetno steklo po grlu. Organizatorji so tudi letos postavili t.i. rampo, na kateri je potekalo tekmovanje v rolkanju.