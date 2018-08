Bila je sezona 2010/2011, ko je bil v prvi slovenski nogometni ligi nazadnje primorski derbi med Primorjem in Koprom. V letu 2011 so morali Ajdovci zaradi zloma gradbenega velikana Primorja, ki je bil generalni sponzor, v stečaj, Koper pa je zaradi finančnih težav po sezoni 2015/16 začel zgodbo na samem dnu – v primorski ligi. Nogometno zgodbo v Ajdovščini je nadaljeval ŠD Škou, po sedmih letih pa je v soboto na igrišče Mestnega stadiona v Ajdovščini znova stopilo člansko moštvo z imenom Primorje. Tekmo 1. kroga v skupini zahod je bila ravno proti Kopru, ki ima v svojih vrstah izkušene Igorja Nenezića, Damirja Hadžića, Jako Štromajerja in Željka Tomića in je na koncu slavil zmago z 2:0.

3. SNL – center, 1. krog: Tinex Šenčur – Arne Tabor 69 0:1, Zagorje – Komenda 1:1, Brinje Grosuplje – Svoboda Ljubljana 2:0, Žiri – Sava Kranj 1:5, Bled Hirter – Ivančna Gorica 0:0.

Vzhod, 1. krog: Radgona – Grad 1:1, Veržej – Hotiza 2:1, Polana – Avto Rajh Ljutomer 0:5, Tromejnik Kuzma – Odranci 0:4, Turnišče – Črenšovci 2:1.

Sever, 1. krog: Avto Grubelnik Dravograd – Šmartno 1928 0:6, Tehnotim Pesnica – Kety emmi Bistrica 0:5, Dravinja – Zreče 0:1, Pohorje – Šampion 3:3, Videm pri Ptuju – Mons Claudius 3:2.

Zahod, 1. krog: Primorje – Koper 0:2, Jadran HK – TKK Tolmin 0:6, Elta Izola – Plama Podgrad 3:0, Fama Vipava – Adria 3:0.

1. SML, 2. krog: Triglav Kranj – Voc Celje 1:1, Maribor – Gorica 3:0, Domžale – Kalcer Radomlje 2:1, Drava Dakinda Ptuj – Aluminij 2:5, Bravo Publikum – Mura 1:1, Interblock – Olimpija 0:4, Krško – Ilirija Extra-Lux 3:1.

1. SKL, 2. krog: Triglav Kranj – VOC Celje 2:2, Maribor – Gorica 0:2, Domžale – Kalcer Radomlje 4:0, Drava Dakinda Ptuj – Aluminij 1:5, Bravo Publikum – Mura 0:0, Interblock – Olimpija 0:0, Krško – Ilirija Extra-Lux 1:2.