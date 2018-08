Kadar med seboj igrata Olimpija in Maribor, se preostali prvoligaški obračuni znajdejo v njuni senci. Ne glede na to bo tokrat pod drobnogledom tudi tekma med Gorico in Domžalami, saj bi se te ob morebitni zmagi ter porazu ali remiju Maribora v prestolnici zavihtele na vrh lestvice.

CELJE – TRIGLAV, danes ob 18. uri, sodnik: Sagrković Ekipi sta po štirih krogih še brez zmage, za odtenek bolje so se doslej odrezali Celjani, ki so osvojili točko več. Trener grofov Dušan Kosič na zadnjih dveh tekmah ni računal na nadarjenega Rudija Požega Vancaša, za katerega se sicer že dalj časa govori, da bo zapustil klub. Se je pa zato razigral portugalski napadalec Jucie Lupeta in zadel na treh zaporednih tekmah. V vrstah Triglava si obetajo boljšo predstavo kot pred tednom dni, ko so z 0:4 izgubili proti Olimpiji. Rane po boleči zaušnici Ljubljančanov so si vsaj nekoliko zacelili v slovenskem pokalu, kjer so v sredo z 2:1 premagali Videm pri Ptuju. Verjetni postavi – Celje: Juhar, Andrejašič, Stojinović, Džinić, Brecl, Pišek, Pungaršek, Lotrič, Novak, Požeg Vancaš, Lupeta. Triglav: Curanovič, Elsner, Žurga, Alić, Udovič, Mlakar, E. Kryeziu, Kumer, Tijanić, Kuhar, Majcen. Naš namig: 1

ALUMINIJ – RUDAR, danes ob 20. uri, sodnik: Kovačič Želja Aluminija po maščevanju prihaja še iz lanske sezone. Zgolj eno točko so »šumari« v štirih tekmah izvlekli proti knapom. Povrhu se je ta teden po Marku Nuniću na tuje (na Norveško) podal Ibrahim Mensah, ki je s prodori delal razliko. Oliver Bogatinov je bil uvodoma vesel strelske forme, ki pa je povsem odpovedala v Domžalah (3:1), kjer se je znova pokazalo, da so ključni problemi Kidričanov v obrambi. Rudar je na drugi strani svoje težave začasno rešil s prvo letošnjo zmago nad Muro (3:2). Konkretnejšo Muro so premagali tako, da so oba polčasa začeli silovito. Verjetni postavi – Aluminij: Janžekovič, Gliha, Kontek, Martinović, Jakšić, Petrovič, Horvat, Tahiraj, Vrbanec, Trdina, Kidrič. Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Vasiljević, Hrubik, Pišek, Solomun, Parfitt-Williams, Bolha, Tučić, Radić. Naš namig: 0

MURA – KRŠKO, jutri ob 16. uri, sodnik: Matković Ker sta oba tekmeca v pokalu med tednom gladko napredovala (Mura pri Rogaški 1:3 in Krško pri Turnišču z 0:8), bo tekma na Fazaneriji odgovorila na vprašanje, kam spadata na lestvici in koliko tehtata odmevna rezultata Mure z Mariborom in Krškega z Olimpijo. Krčani, ki so z zgolj dvema doseženima zadetkoma najmanj učinkovito moštvo doslej, so do vseh treh točk prišli z remiji (Olimpija, Rudar, Celje), medtem ko so Prekmurci po odmevnem skalpu Domžal v Velenju kljub konkretni igri ostali brez točk, čeprav so imeli izdatno podporo. Verjetni postavi – Mura: Šafarić, Kous, Bošković, Peričić, Šturm, Kozar, Lorbek, Šušnjara, Kouter, Bobičanec, Sirk. Krško: Zalokar, Štefulj, Brekalo, Zakrajšek, Hing-Glover, Da Silva, Ogrinec, Srečković, Volarič, Mandić, Ristovski. Naš namig: 1