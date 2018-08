Neljubi dogodek mladih kubanskih plesalcev, ki so v petek brezplačno nastopili v Bovcu, pred tem pa so jih brez dokumentov ujeli slovenski policisti, je razburil slovensko javnost. Kubanci so sicer gostje festivala Dei Cuori v italijanski občini Čenta, ki je pobratena z Bovcem.

Ker na nastop v Slovenijo s seboj niso vzeli osebnih dokumentov, so jih policistom, ki so se odločili legitimirati skupino, morali iz Italije pripeljali organizatorji festivala. Po podatkih policije je to trajalo dve uri in pol, ker dokumentov niso imeli pri sebi, pa so bili Kubanci oglobljeni za 500 evrov kazni. Zaradi begosumnosti jim je policija dokumente tudi zasegla, dokler zneska ne bodo poravnali.

Na današnji tiskovni konferenci je policija povedala, da je bil postopek, ki je privedel do visokih kazni za kubanske plesalce, voden strokovno in zakonito. Kubanci so medtem danes v Novi Gorici že posredovali zahtevo za sodno varstvo zoper vročene plačilne naloge, celotno zadevo pa bo sedaj prevzelo pristojno sodišče.