Po kosilu so enega od Kubancev ustavili policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica in od njih zahtevali osebne dokumente. Kot je takrat ugotovil vodja skupine, so torbo z vsemi dokumenti pozabili v italijanski Čenti, kjer so bili nastanjeni.

Čeprav so jih organizatorji festivala src pripeljali v eni uri, je pet policistov za več ur zadržalo in stražilo mlade plesalce in jim naložilo 500 evrov kazni na osebo, skupaj torej 14.000 evrov oz. polovično vsoto za hitro plačilo, navaja spletni portal RTV Slovenija. Kljub temu so z enourno zamudo v petek vseeno nastopili na festivalu na bovškem trgu.

Predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik je danes za STA potrdil, da so v petek popoldne obravnavali večje število tujcev iz t.i. tretjih držav, med postopkom pa so policisti ugotovili, da gre za državljane Kube.