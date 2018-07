Policisti so v petek nekaj po 9. uri v kraju Podbočje na območju Policijske postaje Krško ustavili voznika osebnega avtomobila, za njim pa še voznika kombiniranega vozila hrvaških registrskih oznak. Tovorni del kombiniranega vozila je bil prazen, vendar so policisti v gozdu v bližini kmalu izsledili 34 tujcev, ki jih je voznik pred ustavitvijo policistov izpustil iz kombija in so se razbežali po gozdu, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Tujci so bili v slabem stanju in dehidrirani, enega izmed njih pa so morali reševalci zaradi slabega zdravstvenega stanja odpeljati v bolnišnico. Državljane Pakistana, Iraka, Irana in Somalije so po oskrbi in opravljenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.