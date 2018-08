V zameno za izpustitev Brunsona, nekaj ameriških državljanov in treh turških državljanov, zaposlenih pri ameriških oblasteh je Ankara predlagala opustitev ameriške preiskave banke Halkbank. Tej zaradi pomoči Iranu pri izogibanju ameriškim sankcijam grozi globa v višini več milijard ameriških dolarjev, poročanje medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Neimenovani uradnik Bele hiše je v odzivu za Wall Street Journal povedal, da se o globah in drugih spornih področjih ne bodo pogovarjali, dokler Turčija ne bo izpustila pastorja, ki je tam zaradi obtožb terorizma v hišnem priporu. "Prava zaveznica v Natu sploh ne bi aretirala Brunsona," je poudaril.

Odnosi med ZDA in Turčijo so v zadnjem času precej napeti. ZDA so zaradi spora glede pastorja uvedle sankcije proti dvema turškima ministroma in podvojile carine na uvoz aluminija in jekla iz Turčije. To je močno zamajalo tečaj turške lire. Turčija je nato zvišala carine na uvoz ameriških elektronskih naprav in drugega blaga.