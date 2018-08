Po družbenih omrežjih so se začeli širiti videoposnetki zavednih turških državljanov, ki so napovedi svojega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana o bojkotu ameriških elektronskih proizvodov nemudoma prelili v realnost oziroma razbili. Na twitterju in facebooku so turški uporabniki začeli objavljati posnetke, kako se odpovedujejo svojim iphonom. Njihova vezja in ohišja so s pomočjo kladiv pošiljali v večna lovišča elektronike.

Medtem ko ljudje na takšen način izražajo podporo kljubovanju predsednika Erdogana zaradi ameriških podvojenih carin na jeklo i