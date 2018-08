ZDA so zaradi spora glede ameriškega pastorja, ki ga v Turčiji obtožujejo vohunjenja in terorizma, uvedle sankcije proti dvema turškima ministroma in podvojile carine na uvoz aluminija in jekla iz Turčije. To je močno zamajalo tečaj turške lire. Turčija je nato povečala carine na uvoz ameriških elektronskih naprav in drugega blaga.

Turške institucije so sicer pretekli teden sprejele ukrepe za pomiritev trgov, nakar se je tečaj lire začasno stabiliziral. Vendar pa še vedno niha, zaradi česar bo učinek ameriških ukrepov na vrednosti turške valute moč ovrednotiti šele po tem, so navedli na ministrstvu.

Turčija je sicer po podatkih Evropske komisije med pomembnimi partnerji EU. Uvoz iz Turčije znaša 3,8 odstotka vsega uvoza v EU, izvoz v Turčijo pa 4,5 odstotka vsega izvoza EU. Zaradi tesne povezanosti med gospodarstvoma EU in Turčije tako določenih posledic ukrepov ZDA ni mogoče izključiti, so poudarili na MZZ.