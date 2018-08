a Turčijo zadnji tedni niso bili lahki. Odnosi z ZDA so se zaostrili zaradi ameriškega pastorja Andrewa Brunsona, ki je v Turčiji v priporu in mu zaradi domnevnega vohunjenja grozi do 35 let zapora. Turčija medtem od ZDA zahteva izročitev Fethullaha Gülena, ki živi v ZDA, Erdogan pa ga obtožuje, da prav on stoji za spodletelim poskusom državnega udara julija 2016.

ZDA so v začetku meseca uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve, ki sta po njihovih navedbah igrala vodilno vlogo v aretaciji in priporu pastorja Brunsona. Turčija je odgovorila z zamrznitvijo premoženja ameriškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve. Državi sta boj prenesli tudi na gospodarsko področje in ena drugo obremenili s carinami.

Turška lira je zaradi zaostrovanja razmer močno upadla, od začetka leta je izgubila že več kot 35 odstotkov. Dve veliki bonitetni agenciji, Standard & Poor's in Moody's, sta sinoči znižali bonitetno oceno Turčije.