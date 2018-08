Na festivalu Noči v Stari Ljubljani bo od 23. do 25. avgusta na tridesetih koncertih, razmeščenih na osem prizorišč, zaigralo več kot 200 glasbenikov iz šestnajstih držav. Prireditev v program praviloma vplete družbeno noto in tako bo večji del letošnje ponudbe predstavljala glasba etničnih manjšin. Kot namreč poudarjajo organizatorji, manjšine s svojo glasbo vedno znova vplivajo na družbo in kulturo, v kateri so se znašle. Žanrsko se bosta na odrih prepletala predvsem etno in jazz, nekaj bo tudi klasične in elektronske glasbe, sodobne poezije ter plesnih vsebin, kot doslej pa bo obisk vseh dogodkov brezplačen.

Zlitje tradicije s sodobnim Kot enega najbolj pričakovanih organizatorji izpostavljajo otvoritveni četrtkov koncert, ko bosta na odru na Novem trgu pod taktirko dirigenta Martina Fraile združila moči Indijanski orkester tradicijskih glasbil in novih tehnologij ter Simfonični orkester RTV Slovenija. Večkrat nagrajeni argentinski kolektiv skladateljev in izvajalcev se je pred več kot desetletjem oblikoval okoli ideje obujanja pozabljenih tradicij obeh Amerik; v svoji glasbi stare inštrumente, objekte in rituale združujejo z elektronskimi sredstvi. Petnajstčlanska zasedba bo na tem nastopu postavila svoj novi mejnik, saj si bo oder prvič v zgodovini delila s tujim simfoničnim orkestrom. Sicer pa se bodo na festivalu s samostojnim koncertom predstavili še v petek. Kot je poudaril urednik uredništva za resno glasbo 3. programa Radia Slovenija Gregor Pirš, ki ima veliko zaslug za prihod kolektiva k nam, so se za gostovanje dogovarjali kar petnajst let. »Končno se je vse zložilo tako, da ta izjemni orkester prihaja tudi v Slovenijo,« je dodal. Ena od posebnosti letošnjega festivala je, da bodo dogodki produkcijsko zahtevnejši kot sicer. Višjo raven jim omogoča uspeh projekta Glasovi manjšin na evropskem razpisu, katerega vsebina je postala tudi programska iztočnica tokratnega festivala.