Koncert Grant Lee Phillipsa: izpovedi dobrega Indijanca

Koncerte različnih žanrskih profilov sem spremljal že na vseh mogočih in nemogočih krajih, od klasičnih prizorišč do parnikov na rekah, na splavih in parkiriščih, v dnevnih sobah in podzemnih jamah. Tudi ob gorskih ledeniških jezerih že, vendar z vnaprejšnjo predpostavko, da je dostop mogoč s cestnimi prevoznimi sredstvi. Da se bo nekoč treba povzpeti – če sem iskren, tudi z veliko pomočjo gondole – na 1975 metrov nadmorske višine, mi nikdar ni padlo na pamet.